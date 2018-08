Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà sabato 25 agosto 2018 alle ore 21,00 l’iniziativa “Mondello: alla ricerca della casa infestata”. Appuntamento all’Hotel Palace a Mondello. La manifestazione è promossa dalla Cooperativa Dedalus, I labirinti dell’arte e BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotarsi: tel. 327.0256906 - 348.3648486 Email: segreteria@bcsicilia.it - Facebook: BCsicilia - Twitter: BCsiciliaTutti i palermitani hanno sentito parlare della famosa casa stregata di Mondello, un'antica villa nei pressi di Palermo, su cui corrono numerose storie inquietanti, fatte di amori proibiti ed omicidi efferati. A Mondello sono almeno tre le ville che si sono guadagnate, tra realtà e credenza popolare, l'appellativo di ''case stregate''. Una più di tutte, rimasta disabitata per la fuga improvvisa dei proprietari, parrebbe celare fra le sue mura dei terribili segreti; in molti hanno anche dichiarato di aver udito provenire dall'interno rumore di passi e persino urla e singhiozzi disperati. Il percorso guiderà i visitatori attraverso le stradine di Mondello, cercando di svelare le verità che si nascondono dietro le storie di sangue che pare avvennero all' interno della casa maledetta.