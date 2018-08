assicurano di voler vigilare sull’unità di crisi creata dal Comune. Gli allagamenti di questi giorni, a Palermo, fanno salire la tensione nella politica cittadina con Sicilia Futura, guidata nel capoluogo da Edy Tamajo, che scende in campo.della Settima circoscrizione. Il tutto con l’obiettivo di “definire, in tempi immediati, percorsi e strategie risolutive”. Ovviamente si sta parlando degli allagamenti a Partanna e a Mondello, quartieri che nei giorni scorsi sono stati colpiti duramente dalle piogge e dall’acqua alta con danni stimati per almeno due milioni di euro. Una situazione su cui è intervenuto a più riprese il consigliere Ottavio Zacco, esponente di Sicilia Futura, che ha addirittura documentato sui social network le ore più critiche chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e raccogliendo le segnalazioni.al canale detto “Ferro di cavallo”: cantieri già finanziati per 5,5 milioni di euro dal Patto per il Sud, ma ancora fermi. ”Non mancheranno gesti eclatanti della classe dirigente di Sicilia Futura – dice Tamajo in una nota - Faremo una manifestazione ai primi di settembre e chiederemo a tutti il sostegno di tutti i cittadini. Questo progetto, utile per la soluzione degli allagamenti, da circa venti anni è bloccato per le solite beghe burocratiche. Vorrei ricordare che, grazie al nostro interessamento, proprio questo intervento è stato finanziato all'interno del Patto per il Sud – continua il parlamentare – Non si possono accettare rimpalli e immobilismi, da questo momento niente sconti a nessuno”.contro il commissario regionale, salvo poi correggere il tiro e prendere di mira l’assessorato regionale ai rifiuti: “I lavori già appaltati soni bloccati per il mancato trasferimento dei fondi, bloccati dal 2013 presso lo stesso dipartimento".e a tutti i livelli istituzionali, ha portato il territorio a versare in queste condizioni – continua Tamajo - Coinvolgeremo la Commissione Ars Territorio e Ambiente, chiedendo di convocare con urgenza un’audizione alla presenza del Comune di Palermo, dei Dipartimenti regionali competenti, dell’Ufficio del Commissario per il rischio idrogeologico e del Commissario unico per la depurazione delle acque, in cui verificheremo i progetti e gli interventi programmati con i relativi canali di finanziamento per la zona nord della città di Palermo”.: “Vigileremo con attenzione sul suo operato, questo organismo dovrà essere immediatamente operativo nei momenti di grandi piogge”.