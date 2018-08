PALERMO, 25 AGO - "Il silenzio del Presidente della Regione, Nello Musumeci sulla vicenda Diciotti è imbarazzante, un vero e proprio schiaffo alla Sicilia ed ai siciliani. Così Antonio Rubino a nome dei PartigianiDem "Probabilmente Musumeci, dopo la gita a Pontida ed il flirt sempre più forte con la Lega - aggiunge - oggi vede realizzarsi i suoi ideali di gioventù. Così come appare patetico provare a spostare il tiro sull'Europa per non dire che il problema si chiama Salvini. Ma per fortuna la Sicilia è altra cosa e la sua gente ha una sensibilità molto più forte di un Governo regionale la rappresenta sempre meno"."La visita ieri alla nave Diciotti è stata un'esperienza forte e angosciante, di quelle che fanno riflettere sul senso della vita e condannare con ancora più forza l'opportunismo politico di chi ci governa e il becero razzismo di cui si fa interprete Salvini"., che ieri ha visitato la nave su cui sono trattenuti, nel porto di Catania, 150 migranti. "Quei volti, quella sofferenza, quel vissuto difficile fatto di violenze e malattie come la scabbia rendono ancora più intollerabili - dice Pagliaro - le speculazioni elettorali di forze politiche che alla xenofobia accompagnano la più completa latitanza sui problemi economici e sociali del paese e in particolare del sud che continua a essere abbandonato a se stesso". "La smetta il ministro Salvini - sottolinea il segretario della Cgil- di prendere in giro gli italiani brandendo la clava dell'odio, della paura con un fare che si chiama solo in un modo: arroganza politica e cinismo". Quanto alla visita di ieri alla Diciotti del Presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, Pagliaro dice. "Mi è sembrata del tutto opportuna, mentre inopportuna in questa vicenda è la latitanza del presidente della Regione. In queste ore - aggiunge - le speculazioni politiche sulla presenza e le parole di Miccichè si stanno sprecando. Vorrei solo sottolineare che su certi argomenti non c'è essere di sinistra o di destra, ma essere razzisti o antirazzisti, umani o disumani".