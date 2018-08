ROMA - "E' vero che anche in questi giorni l'Europa sta dimostrando scarsa solidarietà e comprensione nei confronti del nostro Paese, che si è distinto come non mai sul salvataggio e relativa accoglienza degli immigrati. Una Europa più egoista nella tutela dei propri singoli interessi nazionali che non solidale come comunità di popoli". Lo afferma Renato Schifani, ex presidente del Senato e senatore di Forza Italia. "Sulla vicenda Diciotti - prosegue - il governo sta assumendo le proprie iniziative, con lo scarso successo sotto gli occhi di tutti, che dovrebbero coniugare la giusta esigenza di un'equa distribuzione europea degli immigrati con il rispetto della dignità umana. L'articolo 1 dello statuto di Forza Italia richiama i "valori universali di libertà, giustizia e solidarietà, a difesa del primato della persona in ogni sua espressione. Siamo certi che sulla vicenda dei 150 immigrati trattenuti a bordo di una nave italiana, e quindi su territorio italiano, in condizioni precarie di vivibilità ed igiene, questi valori siano stati rispettati? Forza Italia, se ci sei batti un colpo".