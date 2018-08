Saranno portati nell'ospedale Garibaldi di Catania i 16 migranti per i quali gli ispettori sanitari, che sono saliti sulla nave Diciotti ormeggiata nel porto, hanno disposto lo sbarco per motivi di salute. Le donne, 11 eritree, saranno trasferite in codice rosa nel reparto di ginecologia. Secondo quanto si apprende gli altri cinque migranti, maschi, sarebbero affetti tre da tubercolosi e due da polmonite.L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno.Salvini: "Soluzione vicina""Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in merito al caso della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania da cinque giorni e con a bordo 150 migranti.Via alle audizioni del pm al ViminaleSono iniziate stamattina negli uffici della Procura di Roma le audizioni del, nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania. Il capo dei pm agrigentini sta ascoltando, come persone informate sui fatti,per un controllo medico sul pattugliatore della Guardia costiera da 5 cinque giorni ormeggiato nel molo di Levante con a bordo 150 migranti. Sull'imbarcazione intanto sono stati portati dei tappetini da notte, materiale per l'igiene intima e di prima necessità offerti dalla Croce rossa italiana che è presente sul molo.Agli uomini e alla donne che stanno lavorando sulla nave arriva poi il saluto e il ringraziamento del: "Esprimo - ha detto - ringraziamento e sostegno ai militari a bordo della Diciotti e a tutte le donne e a tutti gli uomini della Guardia costiera e della Marina militare per l'impegno e il sacrificio di questi anni e di queste ore. A tutte loro e a tutti loro - prosegue - garantisco che il mio obiettivo da ministro è che possano tornare a fare il lavoro per cui si sono arruolate e arruolati, ovvero - conclude Salvini - difendere i confini e la sicurezza dei cittadini italiani".