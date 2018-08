- Una giornata intensissima e a tratti drammatica. Iniziata con l'attesa dei 150 migranti rimasti sulla Diciotti. Il primo spiraglio nel pomeriggio, quando viene ordinato a 17 immigrati di lasciare la nave: si tratta di 11 donne e 6 uomini malati in qualche caso di tubercolosi. Le donne erano state violentate in Libia e avevano bisogno di cure mediche. Quattro di loro, però, deciderà di non lasciare la nave, pur di restare vicine ai loro parenti.Intanto, erano ore caldissime anche su altri due fronti: quello dell'inchiesta condotta dal Procuratore di Agrigento Patronaggio e quello riguardante l'ordine pubblico al porto. Nel primo caso, l'esito più clamoroso: sono due gli indagati e tra questi c'è il Ministro dell'Interno Matteo Salvini che già nel pomeriggio aveva violentemente polemizzato con i magistrati che a loro volta, tramite il Csm e l'Anm ha reso pubblico il fastidio per le "interferenze" del titolare del Viminale.Al porto, invece, andavano in scena gli scontri tra manifestanti e polizia: qualche ferito, sia tra i contestatori che tra gli agenti. In serata, poi, l'annuncio di Salvini: "I migranti sbarcheranno". Circa 100 di loro saranno ospitato dalla Chiesa, altri dall'Irlanda e dall'Albania. Le operazioni di sbarco sono iniziate già stasera.Tra poco inizieranno le operazioni di sbarco dalla nave Diciotti di tutti i migranti a bordo del pattugliatore della guardia costiera ormeggiato a Catania da cinque giorni. Gli immigrati saranno portati in un centro a Messina, e poi cominceranno le operazioni di distribuzione che coinvolgeranno anche la Chiesa italiana oltre ad Albania e Irlanda. Lo si apprende da fonti del Viminale."Posso confermare che il ministro della giustizia Charlie Flanagan e io abbiamo concordato che l'Irlanda accetterà 20-25 migranti della Diciotti. La solidarietà europea è importante e questa è la cosa giusta da fare. I lavori proseguono con i partner Ue per soluzioni più sostenibili". Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney."La Chiesa italiana garantirà l'accoglienza ad un centinaio di migranti della nave Diciotti. L'accordo con il Viminale è stato raggiunto per porre fine alle sofferenze di queste persone in mare da giorni. I dettagli verranno definiti nelle prossime ore". E' quanto ha detto all'ANSA don Ivan Maffei, portavoce della Cei."C'è un popolo stufo di essere servo: bloccare l'immigrazione clandestina non è diritto ma un dovere di un ministro; abbiamo fatto e speso anche troppo, lo dico soprattutto al popolo della rete, per fortuna che esiste, non possono imbavagliare nessuno". Così Salvini da Pinzolo. "Gli iummigrati della Diciotti sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare, vi dirò dove andranno. Chiedo di ridiscutere i miliardi che l'Italia manda a Bruxelles, è giunto il momento di tagliare i finanziamenti a un ente inutile". Il ministro ha poi annunciato che altri migranti saranno ospiti della Chiesa."La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto, e trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo". Lo comunica in una nota la Procura di Agrigento. Il ministro indagato è Matteo Salvini."Tale procedura, prevista e imposta dalla legge costituzionale numero 1 del 1989, permetterà con tutte le garanzie e le immunità previste dalla medesima legge di sottoporre a un giudice collegiale specializzato le condotte poste in essere dagli indagati nell'esercizio delle loro funzioni, uno dei quali appartenente ai qualificati soggetti indicati all'articolo 4 della norma costituzionale", prosegue la nota della Procura. "Come è noto infatti ogni eventuale negativa valutazione delle condotte di cui sopra dovrà essere sottoposta all'autorizzazione della competente Camera dei senatori", conclude. I reati contestati sono sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale.Violenti scontri al porto di Catania dove è attraccata la nave Diciotti tra manifestanti e polizia, nel corso di una manifestazione per la liberazione dei migranti dalla nave. Alcuni contestatori hanno provato a forzare il cordone delle forze dell'ordine, già in assetto antisommossa. La polizia ha caricato i manifestanti. Alcuni di questi riportano ferite alla testa, due avrebbero gravi traumi cranici. Altri si sono anche tuffati in mare con alcuni salvagenti, provando così a raggiungere la nave. I manifestanti gridano slogan come: "fateci passare, tanto non ce ne andiamo, tutti liberi, vergogna, vergogna...".Una settima donna ha lasciato la nave Diciotti accettando di essere ricoverata nell'ospedale Garibaldi di Catania, assieme agli altri 12 migranti scesi dal pattugliatore della Guardia Costiera. Sono così 7 le donne e 6 gli uomini, per un totale di 13 persone, che hanno lasciato l'imbarcazione per motivi medici. Altre 4 donne si sono rifiutate di scendere dalla nave per restare insieme ai parenti.Il ministro Salvini e il governo italiano continuano a lavorare alla ricerca di soluzioni, nonostante il nostro Paese sia stato lasciato solo dall'Europa. E' quanto spiegano fonti del Viminale in relazione alla vicenda migranti. In queste ore Salvini e il governo stanno sondando la disponibilità ad accogliere gli immigrati a bordo della Diciotti da parte di alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione europea. C'è un dialogo aperto anche con altre istituzioni. Il principio è che non paghino gli italiani.E' iniziato lo sbarco dalla nave Diciotti per emergenza medica di 17 dei 150 migranti che sono sul pattugliatore della Guardia Costiere da cinque giorni ormeggiato a Catania. Sono 11 donne e 6 uomini.I primi a scendere da nave Diciotti sono stati tre uomini, seguiti da una donna. Tutti vengono 'fotosegnalati', uno per uno, come previsto, alla fine della scaletta e poi fatti salire su ambulanze e mezzi della Croce rossa italiana che sono in colonna sul molo di Levante e che partiranno scortati dalla polizia di Stato e dalla guardia costiera fino all'ospedale Garibaldi di Catania.Sono state violentate in Libia le undici donne che stanno per essere evacuate per emergenza medica dal pattugliatore della Guardia costiera. I medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti umani e disposto il ricovero delle vittime nel'ospedale Garibaldi di Catania.Sono diciassette le persone che saranno sbarcate per emergenza medica da nave Diciotti: 11 donne e sei uomini. Lo si apprende da fonti mediche. Cinque uomini hanno la scabbia, oltre che soffrire di malattie respiratorie infettive come la polmonite o la tubercolosi, e il sesto un'infezione urinaria. Il 'medivac' si rende necessario per il rischio di contagio e la promiscuità. I sei saranno portati nel centro di biocontenimento dell'ospedale Garibaldi centro.Saranno portati nell'ospedale Garibaldi di Catania i 16 migranti per i quali gli ispettori sanitari, che sono saliti sulla nave Diciotti ormeggiata nel porto, hanno disposto lo sbarco per motivi di salute. Le donne, 11 eritree, saranno trasferite in codice rosa nel reparto di ginecologia. Secondo quanto si apprende gli altri cinque migranti, maschi, sarebbero affetti tre da tubercolosi e due da polmonite."Avevo chiesto l'autorizzazione per fare salire a bordo una ginecologa dopo avere parlato con le donne, tutte più volte violentate in Libia, - dice l'eurodeputato del Pd, Michela Giuffrida - a questo punto sono soddisfatta della decisione di farle sbarcare per il trasferimento in ospedale". Giuffrida è in contatto con uno degli ispettori a bordo, Sergio Pintaudi, responsabile della rianimazione nell'ospedale Garibaldi di Catania.L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno.Salvini: "Soluzione vicina""Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in merito al caso della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania da cinque giorni e con a bordo 150 migranti.Via alle audizioni del pm al ViminaleSono iniziate stamattina negli uffici della Procura di Roma le audizioni del, nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania. Il capo dei pm agrigentini sta ascoltando, come persone informate sui fatti,per un controllo medico sul pattugliatore della Guardia costiera da 5 cinque giorni ormeggiato nel molo di Levante con a bordo 150 migranti. Sull'imbarcazione intanto sono stati portati dei tappetini da notte, materiale per l'igiene intima e di prima necessità offerti dalla Croce rossa italiana che è presente sul molo.Agli uomini e alla donne che stanno lavorando sulla nave arriva poi il saluto e il ringraziamento del: "Esprimo - ha detto - ringraziamento e sostegno ai militari a bordo della Diciotti e a tutte le donne e a tutti gli uomini della Guardia costiera e della Marina militare per l'impegno e il sacrificio di questi anni e di queste ore. A tutte loro e a tutti loro - prosegue - garantisco che il mio obiettivo da ministro è che possano tornare a fare il lavoro per cui si sono arruolate e arruolati, ovvero - conclude Salvini - difendere i confini e la sicurezza dei cittadini italiani".