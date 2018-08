Il ministro Salvini e il governo italiano continuano a lavorare alla ricerca di soluzioni, nonostante il nostro Paese sia stato lasciato solo dall'Europa. E' quanto spiegano fonti del Viminale in relazione alla vicenda migranti. In queste ore Salvini e il governo stanno sondando la disponibilità ad accogliere gli immigrati a bordo della Diciotti da parte di alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione europea. C'è un dialogo aperto anche con altre istituzioni. Il principio è che non paghino gli italiani.E' iniziato lo sbarco dalla nave Diciotti per emergenza medica di 17 dei 150 migranti che sono sul pattugliatore della Guardia Costiere da cinque giorni ormeggiato a Catania. Sono 11 donne e 6 uomini.I primi a scendere da nave Diciotti sono stati tre uomini, seguiti da una donna. Tutti vengono 'fotosegnalati', uno per uno, come previsto, alla fine della scaletta e poi fatti salire su ambulanze e mezzi della Croce rossa italiana che sono in colonna sul molo di Levante e che partiranno scortati dalla polizia di Stato e dalla guardia costiera fino all'ospedale Garibaldi di Catania.Sono state violentate in Libia le undici donne che stanno per essere evacuate per emergenza medica dal pattugliatore della Guardia costiera. I medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti umani e disposto il ricovero delle vittime nel'ospedale Garibaldi di Catania.Sono diciassette le persone che saranno sbarcate per emergenza medica da nave Diciotti: 11 donne e sei uomini. Lo si apprende da fonti mediche. Cinque uomini hanno la scabbia, oltre che soffrire di malattie respiratorie infettive come la polmonite o la tubercolosi, e il sesto un'infezione urinaria. Il 'medivac' si rende necessario per il rischio di contagio e la promiscuità. I sei saranno portati nel centro di biocontenimento dell'ospedale Garibaldi centro.Saranno portati nell'ospedale Garibaldi di Catania i 16 migranti per i quali gli ispettori sanitari, che sono saliti sulla nave Diciotti ormeggiata nel porto, hanno disposto lo sbarco per motivi di salute. Le donne, 11 eritree, saranno trasferite in codice rosa nel reparto di ginecologia. Secondo quanto si apprende gli altri cinque migranti, maschi, sarebbero affetti tre da tubercolosi e due da polmonite."Avevo chiesto l'autorizzazione per fare salire a bordo una ginecologa dopo avere parlato con le donne, tutte più volte violentate in Libia, - dice l'eurodeputato del Pd, Michela Giuffrida - a questo punto sono soddisfatta della decisione di farle sbarcare per il trasferimento in ospedale". Giuffrida è in contatto con uno degli ispettori a bordo, Sergio Pintaudi, responsabile della rianimazione nell'ospedale Garibaldi di Catania.L'ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l'ok anche del ministero dell'Interno.Salvini: "Soluzione vicina""Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in merito al caso della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania da cinque giorni e con a bordo 150 migranti.Via alle audizioni del pm al ViminaleSono iniziate stamattina negli uffici della Procura di Roma le audizioni del, nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania. Il capo dei pm agrigentini sta ascoltando, come persone informate sui fatti,per un controllo medico sul pattugliatore della Guardia costiera da 5 cinque giorni ormeggiato nel molo di Levante con a bordo 150 migranti. Sull'imbarcazione intanto sono stati portati dei tappetini da notte, materiale per l'igiene intima e di prima necessità offerti dalla Croce rossa italiana che è presente sul molo.Agli uomini e alla donne che stanno lavorando sulla nave arriva poi il saluto e il ringraziamento del: "Esprimo - ha detto - ringraziamento e sostegno ai militari a bordo della Diciotti e a tutte le donne e a tutti gli uomini della Guardia costiera e della Marina militare per l'impegno e il sacrificio di questi anni e di queste ore. A tutte loro e a tutti loro - prosegue - garantisco che il mio obiettivo da ministro è che possano tornare a fare il lavoro per cui si sono arruolate e arruolati, ovvero - conclude Salvini - difendere i confini e la sicurezza dei cittadini italiani".