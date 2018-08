"Mi spiace c'e' qualche giudice che ha tempo di interrogare funzionari pubblici: vengano direttamente da me, mi sembra meschino prendersela con dei funzionari quando c'è un ministro e un vicepresidente del consiglio che si prende la responsabilità di dire No; se non lo avessi fatto non avremmo il calo degli sbarchi e le ong fuori dai piedi".Il Csm: "Tutelare l'indipendenza della magistratura"La vicenda della nave Diciotti con "la verifica del rispetto delle norme" deve essere inserita all'ordine del giorno del primo plenum fissato per il 5 settembre. E' quanto chiedono i consiglieri del Csm Valerio Fracassi, Claudio Galoppi, Aldo Morgigni e Luca Palamara."Le vicende relative al trattenimento a bordo della nave Diciotti hanno fatto registrare, negli ultimi giorni, - affermano i consiglieri - interventi di esponenti del mondo politico e, soprattutto, delle istituzioni, anche in relazione agli accertamenti giurisdizionali in corso. La verifica del rispetto delle norme in una vicenda di questa portata è doverosa nell'interesse delle istituzioni". "Gli interventi a cui abbiamo assistito, per provenienza, toni e contenuti - sottolineano i quattro togati -, rischiano di incidere negativamente sul regolare esercizio degli accertamenti in corso. Riteniamo che sia necessario un intervento del CSM per tutelare l'indipendenza della magistratura e il sereno svolgimento delle attività di indagine. In attesa di valutare eventuali altre iniziative, è opportuna una immediata riflessione sull'argomento. Chiediamo, pertanto, che - concludono - venga inserito nell'ordine del giorno del primo plenum, fissato per il 5 settembre".