Sicuramente, non sarebbe un’azione che passerebbe sotto silenzio". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il deputato nazionale del Movimento cinque stelle Aldo Penna.

"I centocinquanta migranti trattenuti (mi auguro ancora per poche ore) sulla nave della nostra Guardia Costiera hanno tutto il diritto, intanto, di poter accedere alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.Di più: se l’UE continuerà a volgere lo sguardo altrove, si potrebbe anche pensare, provocatoriamente, al rilascio di visti temporanei per motivi umanitari, a tutti i migranti recuperati in mare dalla nostra Guardia Costiera.In questo modo, grazie a quanto previsto dal trattato di Schengen, i migranti potrebbero muoversi liberamente all’interno dei confini dell’UE e decidere essi stessi, in autonomia, in quale paese “redistribuirsi”.