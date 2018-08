PALERMO – Massoni, santi e fuochi d'artificio. La Regione elargisce contributi a decine di enti in tutta la Sicilia, e tra i titoli di eventi culturali, rassegne, sagre, feste religiose e manifestazioni estive viene fuori il potpourrì della creatività isolana quando si parla di fare feste e della politica di finanziarle. La Regione elargisce contributi a decine di enti in tutta la Sicilia, e tra i titoli di eventi culturali, rassegne, sagre, feste religiose e manifestazioni estive viene fuori il potpourrì della creatività isolana quando si parla di fare feste e della politica di finanziarle. Si passa così dalla visita guidata alla Loggia Massonica di Termini Imerese nelle "notti di BcSicilia" con il logo dell'assessorato ai Beni culturali al "ritorno alle tradizioni" organizzato dalla parrocchia Santa Maria di Lourdes a Gliaca di Piraino finanziato dall'assessorato al Turismo. Dall' "omaggio a Lucio Battisti" alla sagra del finocchietto servatico, finanziata dall'Ars, passando magari per il convegno "Autonomie speciali nella prospettiva del regionalismo differenziato".

ad enti e comuni per la realizzazione di eventi culturali fino a 15mila euro. Oltre questa cifra, il contributo deve essere approvato dal Consiglio di presidenza. Al 17 luglio (data in cui sono aggiornati i dati pubblicati dall'Ars) le manifestazioni finanziate risultano essere 127. Difficilmente questi contributi superano l’ammontare di 5mila euro e spesso (circa 45 volte) sono pari a mille euro. C’è un solo contributo da 15mila euro concesso all'Ordine degli avvocati per “L’assise degli Ordini degli avvocati del Mediterraneo” e sette contributi dal valore di 10mila euro. Di questo importo è stato, ad esempio, il contributo che l'Ars ha concesso al Comune di Capo d'Orlando per la manifestazione "Little Sicily". Ad altri enti, l'Assemblea ha dato 5mila euro, come per citarne alcuni, al festival "Una marina di libri", per la "Settimana Santa" a Prizzi e alla finale del campionato nazionale di Twirling delle serie B e C.

Così tanti Comuni sono lambiti da queste risorse che vengono erogate principalmente dall'Ars e dall'assessorato al Turismo, allo sport e allo spettacolo. Due entità e due uomini che controllano i rubinetti di questi fondi:, il presidente dell'Ars, e Sandro Pappalardo, l’assessore al turismo. Ci sono, poi, almeno altre tre fonti: il cerimoniale della presidenza della Regione e l’assessorato ai Beni culturali e l’assessorato all'Agricoltura.. C'è un evento sull'itinerario archeologico "Aetna Hadriani - Il Viaggio dell'Imperatore" organizzato a Siracusa dalla cooperativa sociale Bios, la "Partita di calcio fra Nazionale italiana trapiantati e Delegazione deputati ARS" e l' "Incontro istituzionale con ministri della Repubblica d'Albania e della Repubblica del Kosovo" a Piana degli Albanesi. Infine, in questa macedonia di eventi di diversa natura, ci sono le sagre: del pistacchio, del carciofo, del pane.Ci sono ulteriori 15 sovvenzioni finanziate con i fondi riservati al presidente dell’Ars. La maggior parte di queste sono per sostegni a restauri. Una sovvenzione di 15euro è stata concessa per la realizzazione della piéce teatrale “Sono Emanuela Loi”. Infine, l’Assemblea ha concesso 39 patrocini gratuiti in cui si autorizza l’uso del proprio logo. Due contributi, uno di 1500 euro ad un'associazione sportiva e l’altro di 1000 per la festa di san Bartolomeo, sono stati elargiti da Emanule Dipasquale e Giorgio Assenza in quanto membri del Consiglio di presidenza.ecco eventi sulla degustazione delle granite prodotte con metodi antichi, sui "riti funerari nella Preistoria", sul "mistero della Baronessa di Carini".di compartecipazione al 50% alle spese per un massimo di contributo di 5mila euro. Le risorse sono destinate a enti privati e ad enti pubblici. L’assessorato pubblica periodicamente degli elenchi con cui vengono aggiunte le manifestazioni che vengono via via finanziate. A questo tipo di finanziamenti sono dedicati due capitoli di 500 mila euro del programma “sviluppo e valorizzazione del turismo”. Le somme a disposizione sono così pari a un milione di euro.Per fare solo alcuni esempi, fra gli eventi finanziati, c’è la Castellana di Caccamo, l’estate regalbutese, la "notte della musica" di Giarratana, il "festival nazionale dei fuochi d’artificio" di Aci Buonaccorsi. E ci sono pure attività sportive e teatrali come l’iniziativa “Alla scoperta di Ispica grazie allo sport” e la “XVIII Rassegna Teatrale Dialettale” che si è svolta a Macchia Di Giarre.A Vizzini, la parrocchia di San Giovanni Battista organizza la "Festa Della concordia e della fratellanza", ad Agrigento trova patrocinio il "Sicily Etnofest", a San Pietro Patti il "Blue Notes Nel Borgo - Tributo A Pete Rugolo mentre a Petralia Sottana sono finanziate le "Musiche A Piano Battaglia 2018". Sagre, feste ed eventi. Lì la Sicilia ha piazzato il proprio "marchio".