"Cosa porti a casa? Che ti indagano. Aspetto con il sorriso il procuratore di Agrigento, voglio spiegargli le mie ragioni. Aspetto un procuratore che indaghi i trafficanti e chi favoreggia l'immigrazione clandestina. Gli ricordo che gli scafisti comprano armi e droga che poi viene spacciata magari fuori dalle scuole dei nostri figli". Così Matteo Salvini a Pinzolo."E' una vergogna - prosegue Salvini - essere indagati per difendere gli italiani, serve la riforma della giustizia. Fate più in fretta a smaltire questi processi: non ci si possono mettere tanti anni, non si possono trattenere tanti imprenditori in attesa di giustizia. Faccio affidamento ai tanti magistrati per bene"."Noi non molliamo, io non cerco vendetta ma giustizia. Non ci fermeranno mai, non ci fermerà niente e nessuno.. La gran parte di chi è arrivato non scappava da guerre". Così sempre Matteo Salvini al comizio di Pinzolo. "E' dura la vita dei parlamentari del Pd: uno di loro ha fatto una interrogazione parlamentare sulla "Prova del cuoco". Dicono che non abbiamo risolto i problemi dell'Italia, ma noi siamo qui da 2 mesi, loro sono stati al governo in 7 anni. Lo scorso anno ne erano sbarcati 37 mila di migranti, quest'anno meno di 6 mila: volere è potere. In questa settimana sapete quanti sono sbarcati dal sud del Mediterraneo? Zero, hanno capito che la pacchia è finita". "Ringrazio il governo Albanese, si è dimostrato più serio del governo francese. Ringrazio i vescovi italiani e la Chiesa cattolica che si faranno carico degli altri immigrati, chi più ha più dà", ha aggiunto. "Questo è il primo comizio da ministro indagato e in più durante la partita Napoli-Milan!", ha concluso scherzando Salvini.