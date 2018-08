PALERMO - Un giovane che si era immerso nel mare per liberare un'ancora di un'imbarcazione rimasta incagliata è morto nel mare dell'Addaura a Palermo. C'era molta corrente, il ragazzo non è riuscito a risalire ed è stato sopraffatto dalle onde. I bagnanti hanno lanciato l'allarme e sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. I sommozzatori, dopo un'ora, sono riusciti ad individuare il corpo e portarlo in porto con il gommone.