Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.DOMENICA 26 AGOSTO Al Nord bello ma ventoso al Nordovest, instabile su Triveneto ed Emilia con piogge in attenuazione dal pomeriggio. Neve dai 1800m. Temperature in calo, massime tra 20 e 23, superiori ad Ovest. Al Centro temporali su Toscana, Umbria e Marche in estensione ad Abruzzo e interne laziali, ma migliora la sera da Nord. Temperature in calo, massime tra 25 e 28. Al Sud prevale il sole al mattino, peggiora dal pomeriggio con qualche temporale su Tirreno, est Sicilia e Puglia interna. Temperature stabili, massime tra 25 e 30LUNEDI' 27 AGOSTO Al Nord torna il bel tempo con cieli sereni e tersi, salvo qualche nube al mattino su Est Liguria, Prealpi lombarde e sulla Romagna. Temperature in ripresa, massime tra 24 e 28. Al Centro torna il bel tempo con cieli in gran parte sereni, salvo residue nubi irregolari fino al mattino sull'Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 24 e 28. Al Sud a tratti instabile su Puglia e nordest Sicilia con piogge e qualche temporale, al pomeriggio anche su parte della Calabria. Temperature in diminuzione, massime tra 24 e 28.MARTEDI' 28 AGOSTO Al Nord ben soleggiato su tutte le regioni con cieli sereni, solo dal pomeriggio qualche isolata nube sparsa sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 29. Al Centro bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni, al pomeriggio qualche isolata nube sparsa sulle zone interne. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30. Al Sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche nube sparsa ed innocua su Puglia e dorsale. A tratti ventoso sulle coste. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 29.