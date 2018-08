Il rispetto della Costituzione e la tutela dei diritti umani non possono essere subordinati ad un accordo di potere - dice Catania -. Non potete lavarvi la coscienza con qualche post su Facebook". E infine gli hashtag '#BastaParole' e '#LegaStellati'.

PALERMO - "Vorrei dire solo una cosa ai militanti del Movimento 5 stelle che esprimono critiche, anche dure, sull'operato criminale del Ministro Salvini. Non si possono conciliare posizioni in difesa dei diritti fondamentali della persona con le consolidate scelte razziste e xenofobe della Lega. Pertanto decidete di aprire una dura battaglia politica per la rottura di questa alleanza, con la consequenziale caduta del governo, oppure tacete e risparmiateci i vostri sermoni ammantati di buoni sentimenti". Così il capogruppo di Sinistra Comune al consiglio comunale di Palermo, Giusto Catania, in un post Facebook. "