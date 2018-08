fino a pochi mesi fa era il coordinatore regionale del Movimento fondato da, dopo esserne stato uno dei dirigenti politici più impegnati nella costruzione del progetto. Poi le dimissioni in seguito all’elezione al Senato, così come prevede lo Statuto della forza politica nata in occasione delle elezioni regionali: “Adesso però guardiamo alle Europee: deve iniziare una nuova fase”“Il Movimento era nato per raccogliere attorno alla candidatura di Nello Musumeci alle Regionali uomini, associazioni, elettori che non fossero esclusivamente di destra. E l’obiettivo l’abbiamo centrato, coinvolgendo liste civiche, riformisti, moderati. Adesso bisogna compiere un ulteriore passo”.“L’esperienza fatta con Diventerà Bellissima deve essere calata nel nuovo scenario politico, quello venuto fuori dalle elezioni del 4 marzo”.“Certamente il fatto che in Sicilia il centrodestra nella sua accezione antica ha dimostrato di avere un mare di elettori, ma anche di non essere in grado oggi di vincere, visto che non è riuscito a conquistare nemmeno un collegio”.“Proprio l’esempio di Diventerà Bellissima che adesso deve proporsi come la nuova casa del centrodestra, in grado di aprire a tutta la politica siciliana”.“Guardi, noi dobbiamo parlare a tutti: ai popolari, agli autonomisti, ai riformisti. Questo progetto deve rappresentare una vera novità. Penso a una confederazione che aggreghi tutti gli elettori e gli esponenti del centrodestra che non hanno un chiaro riferimento nell’attuale scenario politico”.“Intanto, lasciando fuori da queste questioni il governo regionale di Nello Musumeci. Del resto, le questioni che sono state oggetto delle polemiche sono spesso marginali rispetto alla gestione della Regione. Poi, credo sia normale che ciascuno abbia la propria sensibilità: siamo una coalizione proprio per questo motivo. Penso al tema dell’immigrazione: la mia impostazione è quella di un uomo di destra secondo cui è fondamentale il rispetto delle regole. Ma rispetto chi non ha la mia stessa idea”.“Non ne vedo il motivo. La Lega è stata per tanti anni una delle forze politiche che hanno composto il centrodestra così come lo abbiamo conosciuto”.“No, non credo. La Lega ha dimostrato di avere certamente un voto di opinione molto forte, anche in Sicilia, ma manca del radicamento nel territorio”.“Prenda ad esempio la situazione di oggi all’Ars. Ecco, noi ci rivolgeremo esclusivamente alle forze politiche interne alla maggioranza, per verificare se intendono prendere parte a questo progetto. Con l’obiettivo ovviamente di consolidare il governo di Nello Musumeci”.“I vantaggi ci sono, eccome: un progetto politico più grande e inclusivo come quello che pensiamo di mettere in campo aiuterà anche i singoli deputati a sentirsi parte di una prospettiva politica che vada al di là delle singole votazioni in Assemblea regionale, che vada oltre il quotidiano e guardi avanti”.“Forza Italia ha già una sua rappresentanza e un suo radicamento. Io sono in ottimi rapporti col coordinatore Miccichè e non intendiamo fare concorrenza a nessuno. Ma abbiamo il diritto di progettare qualcosa, di indicare una nuova prospettiva politica”.“Penso che già entro settembre o ottobre il progetto deve essere chiaro e definito. Poi, ovviamente, ci sarà il banco di prova delle Europee”.“… noi dobbiamo innanzitutto mettere in campo un progetto credibile e dobbiamo far comprendere all’elettorato che c’è una nuova casa per il centrodestra”.“Io avevo previsto da molto tempo la grande crescita del Movimento. Il voto alle ultime politiche è stata la risposta del popolo al disastro compiuto dalla stessa classe politica. Da parlamentare, però, devo dire che non ne stanno azzeccando molte. Penso ad esempio al decreto dignità che produrrà disastri. Mentre su altre cose mi hanno convinto, come ad esempio i provvedimenti nei confronti delle ludopatie”.“Ovviamente farà parte della nuova confederazione chi è politicamente credibile. Poi, credo che siano tanti i dirigenti capaci all’interno del centrodestra. Ciascuno di loro ci metterà la faccia. E poi, come detto, l’obiettivo è quello di allargare ulteriormente il partito, creare classe dirigente”.“Bisogna solo capire cosa si intenda per apertura: Musumeci ha sempre detto di essere pronto in Aula ad ascoltare le opposizioni. Se il Movimento cinque stelle, ma anche il Pd proponesse qualcosa che per il governatore può essere utile alla collettività, Nello sarà il primo a votare a favore”.“Intanto credo che Cancelleri, invece di giudicare le persone, dovrebbe limitarsi a giudicare l’operato del governo, le cose fatte. Per il resto, non penso che Musumeci farà mai alcun ribaltone: lui è pronto a discutere con tutti, ma non romperà mai la sua maggioranza”.“Sì, dobbiamo crescere, allargarci e consolidarci. E credo che l’idea sia quella giusta”.