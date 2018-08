Ma è dove non puoi vederli che sono più vulnerabili e soli. Dentro gabbie improvvisate, in luoghi improvvisati, languiscono sotto il sole potente o la pioggia violenta di agosto.

E' l'esercito di cani randagi di Palermo.

Sono la solitudine e l'immobilismo le due condizioni che preoccupano di più i volontari: “Se al canile potessimo essere di più – spiega l'animalista – almeno facendo i turni potremmo farli uscire più spesso, potremmo offrire a questi splendidi animali un soggiorno meno duro”.

Li vedi soli e zoppicanti attraversare sulle strisce pedonali, mentre automobilisti insofferenti attendono. Spesso decidono di vivere fuori da bar e ristoranti: perché, alla fine, una pizzetta o un calzone fritto ormai freddo e stantio anche il più indifferente dei titolari lo offre sempre.Un luogo sottodimensionato rispetto al numero di animali che contiene, circa 400. A fronte di 30 operai della Reset che si occupano a turno della manutenzione e pulizia delle gabbie, la parte ludico-ricreativa è affidata a quattro volontari. Pochi rispetto ai numerosi e sfortunati inquilini., volontaria al canile e responsabile dell'associazione animalista Lida – riusciamo a malapena a dare una carezza ciascuno e farli passeggiare per massimo dieci minuti al giorno e nemmeno tutti i giorni”. L'iter per diventare volontari al canile è lungo “e spesso – continua Musso - le poche richieste che arrivano non vengono neanche vagliate dall'Amministrazione comunale. Con il risultato che spesso i cani passano anche due giorni di fila nelle gabbie”. Gabbie che, a quanto riportano i volontari e le saltuarie irruzioni di alcuni consiglieri comunali e di circoscrizione, sono troppo piccole, e spesso sporche. “Molte non sono dotate dei canali di scolo. Non possiamo certo dire al cane di fare i suoi bisogni una volta al giorno”.ha cercato di trovare una soluzione siglando un accordo con la Lav, la Lega antivivisezione con cui hanno creato un programma apposito per formare personale e incentivare le adozioni spostando circa quaranta randagi dalle celle dell'ex Mattatoio a canili meglio attrezzati del centro e Nord Italia. “Non possiamo che ringraziare sentitamente la Lav per quello che stanno facendo – sottolinea la volontaria – ma anche noi facciamo la nostra parte. Grazie alle nostre attività e alla pagina Facebook “Adozioni canile municipale Palermo” riusciamo a fare adottare circa dieci cani al mese. Il problema è che continuano ad arrivarne e quindi la situazione sembra rimanere inalterata”.“I cani stanno decisamente meglio quando rimangono per strada - dice Musso -. Sono soli, spesso impauriti e la gente li caccia come se fossero mostri, ma almeno sono liberi. Nessun recinto, nessuna gabbia li tiene immobili”.non sono di certo mancate tra post al vetriolo sui social network, proteste, minacce di querele e azioni legali vere e proprie. Ruggine che nasce dalla sospensione dei contributi alle associazioni che lavoravano all'interno del canile, dalla chiusura del presidio in via Tiro a segno e dai bandi per le adozioni incentivate messe in campo dall'Amministrazione comunale. Tutte scelte che hanno creato una frattura fra i due fronti. "E' vero che le richieste per il reclutamento di nuovi volontari al momento sono in stand by - dicedirigente del Comune e responsabile del canile - ma solo perchè stiamo elaborando e mettendo nero su bianco il nuovo regolamento. Anche grazie a questo progetto con la Lav saremo in grado di portare ordine in un luogo e in un settore complesso. Già nelle prossime settimane verranno diffuse le nuove modalità per prestare servizio all'interno dell'ex mattatoio".