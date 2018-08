PALERMO - "Segnale in ritardo, interruzioni e immagini sgranate. In rivolta gli abbonati di Dazn, il nuovo servizio di vide streaming per vedere in tv gli eventi sportivi in particolare le partite della serie A". A denunciarlo l'Unione dei consumatori. "La nuova piattaforma, sin dal suo debutto - è scritto in una nota - ha mostrato dei limiti a protestare sono i tanti tifosi-utenti che sabato per Napoli-Milan e la scorsa settimana per Lazio-Napoli, non hanno potuto godere a pieno delle due gare trasmesse a causa d’interruzioni e immagini al rallenty".“In questi giorni diversi utenti - dice il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – ci hanno segnalato le difficoltà di collegamento con Dazn, la nuova piattaforma necessaria per vedere le partite di serie A, il servizio offerto, almeno per ora, è scadente invitiamo gli utenti a fare una contestazione scritta a Dazn, noi come Unione dei Consumatori, se il problema non dovesse essere risolto in tempi brevi, valuteremo un’azione di tutela collettiva. Gli utenti – conclude Arnone - possono segnalarci i problemi riscontrati anche attraverso il nostro sito (clicca qui ) ”.