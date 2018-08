"Luigi Patronaggio guarda Renzi con amore". Sui social circola in maniera incontrollata una foto che ritrae l'ex premier Matteo Renzi, del Pd, ad Agrigento, mentre parla alla presenza, tra gli altri, anche del pm Luigi Patronaggio, titolare dell'inchiesta in cui è indagato l'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti.Gli haters hanno costruito questa "bufala" per mettere in dubbio la credibilità del magistrato, ma, come già ricostruito, si tratta di una foto scattata quando il segretario del Partito democratico Renzi visitò la "Stanza della Memoria" alla Procura di Agrigento durante il suo tour delle nove province siciliane. Ovvio, che il procuratore si trovasse lì. Ad accoglierlo anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.