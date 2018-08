PALERMO - Per una fuga di gas in via Ernesto Basile, a Palermo, gli agenti della polizia municipale hanno chiuso entrambe le carreggiate all'altezza del parcheggio. Stanno intervenendo i tecnici della Amg per riparare il guasto alla tubatura. Alla centrale operativa dei vigili del fuoco sono giunte diverse segnalazioni da parte di alcuni residenti che accusavano cattivo odore. In poco tempo il traffico è andato in tilt. Code si registrano anche lungo viale Regione siciliana, in particolare poco prima dello svincolo per via Ernesto Basile.(ANSA).