PALERMO - Un intervento di domenica in pieno giorno e in una piazza di Mondello gremita di turisti: è scattata per questo la protesta di molti contro l'Amap, intervenuta per effettuare un drenaggio in un ristorante della piazza. "Inaccettabile il rumore e la puzza di liquami che si è sprigionato - racconta un turista che si trovava seduto ai tavolini del bar vicino -. Abbiamo chiesto spiegazioni e ci è stato risposto, anche malamente, che erano stati chiamati e che dovevano concludere il lavoro".In molti a quel punto hanno pagato il conto e si sono alzati, tra le proteste di residenti, turisti e titolari di attività commerciali. L'intervento si è reso necessario dopo le piogge violente dei giorni scorsi.