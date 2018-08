Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, in occasione dell'anniversario della morte del Vigile del Fuoco Nicola Billitteri, il 27 agosto del 1999 nel corso di un intervento per spegnere un incendio doloso in piazza Generale Cascino.

PALERMO - "A 19 anni dalla sua tragica morte, ricordare il sacrificio di Nicola Billitteri è un atto doveroso di memoria e gratitudine. Gratitudine non solo per quell'uomo e per i suoi colleghi che quel giorno tragico rimasero feriti, ma soprattutto per esprimere ancora una volta riconoscenza nei confronti di tutti i Vigili del Fuoco italiani, il cui lavoro e il cui impegno appassionato per la nostra sicurezza meritano certamente maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni".