Un giovane prete è stato rimosso dopo che alcuni parrocchiani, uomini sposati, hanno denunciato alla Curia di aver ricevuto messaggi hot ed esplicite avances sessuali. La motivazione ufficiale della Curia di Avellino è stata "per motivi di salute".Il giovane prete, convocato dal vescovo dinnanzi ad una mini commissione formata da altri tre parroci, non ha negato l'episodio e per questo è stato disposto l'allontanamento e la sospensione.