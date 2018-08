Da sempre legato alla componente della sinistra lombardiana del Psi, si è lungamente impegnato, insieme al gruppo che faceva riferimento all’ex assessore regionale Turi Lombardo, per preservare la presenza socialista nella sinistra siciliana. Negli anni della diaspora del Garofano, oltre a continuare a sostenere le liste socialiste, in cui si candidò per l’ultima volta nelle elezioni comunali palermitane del 2001, è stato tra i promotori, insieme a Turi Lombardo e ad altri, dell’associazione “Socialismo Oggi”. I funerali saranno mercoledì 29 agosto a Vicari, centro d’origine di Nino Treppiedi, presso la Chiesa madre alle 15,30.