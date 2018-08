Una bimba libanese di 2 anni è morta sul volo Alitalia Beirut-Roma che è stato fatto atterrare per i soccorsi all'aeroporto di Bari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polaria la piccola è stata colta da una crisi cardiaca durante il volo. Una delle hostess gli ha prestato il primo soccorso per rianimarlo ed è stato deciso l'atterraggio di emergenza. A terra i medici del 118 hanno tentato la rianimazione ma non c'è stato nulla da fare.Era affetta da una grave patologia ai reni ed era assistita in aereo - spiegano fonti della compagnia all'agenzia Ansa - da un'infermiera della Croce Rossa che la accompagnava, aveva una mascherina per l'ossigeno ed era diretta nella capitale per ricevere cure mediche. Assieme a lei c'erano i genitori. Vista patologia di cui era affetta la piccola, i medici legali hanno comunicato alla Procura che non ritengono necessaria l'autopsia.