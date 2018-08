. La gioia per la nascita del primo figlio si è così trasformata in tragedia per una coppia di ventinovenni palermitani che ha denunciato tutto ai carabinieri. L'esposto è adesso al vaglio della Procura che ha già disposto l'autopsia.L'uomo è un fiume in piena, tra le sue parole di rabbia e dolore, solo una richiesta disperata: "Non vogliamo altro, semplicemente giustizia per il nostro piccolo Alessandro". I dettagli di quanto sarebbe accaduto all'ospedale Cervello, dove è avvenuto il parto il 24 agosto, sono stati forniti al momento della denuncia per omicidio colposo: secondo il papà del bambino infatti, durante il travaglio la donna non avrebbe ricevuto un'assistenza adeguata.Mentre mi trovavo al lavoro si era già recata in ospedale con mia suocera, ma le hanno detto che c'era ancora tempo". Una volta tornato a casa, il ventinovenne ha nuovamente accompagnato la moglie al "Cervello": "Diceva di sentire un peso, i dolori erano diventati lancinanti, aveva vomitato e le perdite ematiche erano più frequenti - sottolinea -. Dalle 2,20 di notte, fino alle 8,30, è rimasta in attesa in una stanza in cui è stato soltanto effettuato il tracciato che monitorava le condizioni del bambino. Nessuna ecografia - precisa - nessun controllo ulteriore, né parola di conforto. Durante le precedenti visite eravamo stati accolti con disponibilità, ma al momento del parto tutto è cambiato. Abbiamo notato una grande superficialità, ci siamo sentiti abbandonati"."Ho visto un viavai preoccupante in sala parto. Mi hanno riferito che si era verificato un distacco della placenta e che il bambino era rimasto senza ossigeno alla nascita. Mi hanno detto che era in condizioni molto critiche, che avrebbe riportato a prescindere lesioni gravissime". Il piccolo a quel punto, sarebbe stato intubato e ricoverato in Terapia Intensiva. Fino a ieri, quando è deceduto.La gravidanza aveva fatto il suo corso senza grossi problemi, non avremmo mai immaginato che il nostro bambino avrebbe vissuto soltanto tre giorni. Per questo vogliamo sapere cosa è successo veramente"."Valuteremo l'eventuale possibilità di costituirci parte civile - precisa l'avvocato Antonio Liberto, legale della famiglia del neonato - nel frattempo attenderemo l'esito degli ulteriori accertamenti". Dall'ospedale Cervello, che LiveSicilia ha contattato per ottenere una replica, non è giunta alcuna risposta. "Noi - conclude il papà del piccolo - abbiamo il cuore a pezzi. Fino a pochi giorni fa eravamo felici, credevamo che avremmo presto abbracciato il nostro primo figlio. E invece ci è crollato il mondo addosso".