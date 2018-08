Con l'arrivo di settembre, migliaia di aspiranti "fuori sede" sono alle prese con. Fra chi è pronto a sobbarcarsi le spese di un intero appartamento e chi si accontenterà di una camera singola, si tratterà - anche quest'anno - di una vera e propria sfida contro la costante impennata dei prezzi delle case. Le cifre richieste dai proprietari agli affittuari sono infatti sempre più alte e a certificarlo è un'indagine svolta e pubblicata da Immobiliare.it, uno dei portali di annunci immobiliari più conosciuti in Italia.Secondo il noto sito di affitti, il 2018 segna una vera e propria svolta per chi cerca casa in città come. Lievitati i prezzi anche in altre città del Sud come Bari e Napoli, o nel Nord-Est, come a Padova. In controtendenza Pavia e Siena, registrano in calo di oltre l'8% rispetto all'anno scorso. Questi ribassi, come spiega, amministratore delegato di Immobiliare.it, sarebbero legati all'aumento di opportunità di lavoro in alcuni centri.In generale, la città più cara d'Italia resta Milano, con il prezzo della camera singola che si aggira intorno ai 543 euro mensili, mentre il posto in doppia costa mediamente 368. Segue Roma, dove la singola verrebbe a costare 428 euro e per la doppia si scende a poco più di 300. Terza piazza per Bologna, con 400 euro per la singola e 259 per la doppia.In conclusione, dall'indagine si evince come in Italia, per studenti e lavoratori fuori sede,