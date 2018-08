Nella nota, il governatore ricorda come lo scorso otto agosto "nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale aveva chiesto la costituzione del Tavolo finalizzato all’individuazione condivisa di misure correttive e di risanamento sociale". Facendo seguito alla precedente lettera, Musumeci evidenzia al ministro come "la Sua pur inusuale risposta, affidata a una nota di agenzia, non fa alcun riferimento alla specifica richiesta di questo Governo, ferme restando le diverse competenze statali e regionali e le pregresse, gravi responsabilità a carico della Regione Siciliana". "nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale aveva chiesto la costituzione del Tavolo finalizzato all’individuazione condivisa di misure correttive e di risanamento sociale". Facendo seguito alla precedente lettera, Musumeci evidenzia al ministro come "la Sua pur inusuale risposta, affidata a una nota di agenzia, non fa alcun riferimento alla specifica richiesta di questo Governo, ferme restando le diverse competenze statali e regionali e le pregresse, gravi responsabilità a carico della Regione Siciliana".

"Certo della Sua sensibilità in ordine a una crisi che, per dimensioni e carattere emergenziale - conclude il presidente - trascende gli ambiti di intervento del governo regionale e non consente ulteriori indugi, resto in attesa di conoscere la data di insediamento del Tavolo".

- Il presidente della Regione, Nello Musumeci, torna a scrivere al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, sollecitando la costituzione e l’insediamento del ‘Tavolo di confronto’ sul tema della Formazione professionale e degli operatori degli sportelli multifunzionali nell’Isola.