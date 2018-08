PALERMO - “L’ordinanza della giunta sulla pedonalizzazione ed estensione della Zona a traffico limitato nelle aree limitrofe ai mercati storici è una fuga in vanti, il Pgtu è in fase di aggiornamento e la materia è di competenza del consiglio comunale”. Lo dice il capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, commentando la pedonalizzazione di via Bandiera, via Sant’Agostino e del Capo.“L’ordinanza inoltre si scontra con la delibera all’ordine del giorno che prevede la modifica dell’articolo 5 – continua l’azzurro – In altri termini, una revisione del Ppe del centro storico che di fatto modifica le norme tecniche di attuazione. Così facendo si penalizzano sempre di più i commercianti e i residenti e allontana la città periferica dai mercati storici, ben vengano le pedonalizzazioni ma prima i servizi a cominciare dai parcheggi. Sarebbe opportuno che gli assessori, prima di prendere iniziative, comunicassero tra loro per evitare interpretazioni in contrasto con la delibera del 2013. Il sindaco porti il Pgtu già scaduto in aula e affrontiamo il problema, dando voce ai residenti e alle categorie che rappresentano le attività produttive della città”.