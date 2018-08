I profili ricercati sono: 1 impiegato contabile di concetto II livello, 1 impiegato amministrativo contabile III livello, 3 impiegati amministrativi con compiti d’ufficio IV livello, cui verrà applicato il C.C.N.L. servizi ausiliari fiduciari e integrati.

Il personale, assunto a tempo pieno, verrà individuato con selezione pubblica per titoli e colloquio.

I moduli di domanda e gli avvisi pubblici sono scaricabili dal sito web dell’Amb www.ambspa.it e dall’albo pretorio online del Comune https://comune.bagheria.pa.it/albo-pretorio/albo-pretorio-online/

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 dell’11 settembre 2018 nel caso di partecipazione alla selezione per 3 impiegati amministrativi, nel caso della ricerca dell’impiegato contabile III livello la domanda va inviata o consegnata entro le ore 12 del 12 settembre 2018 ed infine per l’impiegato contabile di concetto II livello la scadenza di presentazione della domanda è prevista per le ore 12.00 del 13 settembre 2018.

Le istanze possono essere inoltrate mediante un proprio indirizzo pec alla seguente mail pec avvisi@pec.ambspa.it o a mezzo RACCOMANDATA A/R o corriere con ricevuta di consegna, o ancora consegnati a mano presso l’ufficio 3 protocollo della AMB SpA Azienda Multiservizi Via Papa Giovanni XXIII n. 26 90010.

Copia dei documenti di gara nonché ulteriori informazioni possono essere richiesti all’indirizzo pec della Società avvisi@pec.ambspa.it specificando FAQ.

BAGHERIA - L’AMB Spa, la società multi servizi comunale, ha emanato tre avvisi per la ricerca di personale.Nell’avviso sono indicati i titoli ed i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione e ogni altra utile informazione per la partecipazione.