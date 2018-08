In giorni convulsi come questi, in cuila casa sondaggistica "Analisi Politica" ha realizzato per il quotidiano "Libero". Agli intervistati è stato chiesto poi di dire la propria su alcuni temi caldi, come l'immigrazione, i diritti civili e l'eutanasia.Se domani si tenessero le elezioni politiche nel nostro paese, gran parte dell'elettorato religioso darebbe il proprio consenso alla. Si tratta di una percentuale in netta crescita rispetto al 2013, quando a contendersi la palma di "partito dei cattolici" erano il Pdl e il Pd, entrambi allora attestati intorno al 30. Dietro la Lega, seguirebbe, anche questo in ascesa negli ultimi anni. Il terzo posto spetterebbe alil principale partito del centrosinistra italiano, nonostante le molte convergenze con il messaggio di accoglienza e solidarietà più volte lanciato da Papa Francesco, perderebbe 10 punti, attestato alMolto staccati gli altri partiti di centrodestra, con. Colpisce, poi, come dal sondaggio emerga che l'elettorato che si definisce religioso abbia totalmente abbandonato le tradizionali "case" centriste e democristiane.In generale, se nel 2013 il voto confessionale era nettamente spaccato in due, oggi, quelli che si dichiarano diSpazio poi a domande su temi etici e di attualità. Sull', gli italiani - più o meno religiosi - si dicono, con percentuali che in media raggiungono il 70% degli interpellati. Situazione simile sullaGli intervistati si dicono poi nettamentein caso di malattia grave. Si esprime così quasi il 90% dei mediamente cattolici e poco meno del 70% dei profondamente cattolici.Infine, sull', l'elettorato confessionale sembra essersi nettamentee del Governo Conte. Alla domanda "La questione degli sbarchi deve essere affrontata con urgenza e fermezza?" oltre l'80% ha risposto di sì. La quasi totalità degli interpellati (8 su dieci) si è poi detta favorevole ad un ulteriore inasprimento delle attuali politiche migratorie attuate dall'esecutivo.