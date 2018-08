ENNA - Avevano avviato, secondo l'accusa, una attività di spaccio di stupefacenti all'interno del centro di accoglienza di migranti a Pergusa, gestito dalla cooperativa Ippocrate di cui è legale rappresentante l'ex assessore regionale della famiglia dell'Mpa, Paolo Colianni. Cinque extracomunitari sono stati indagati per detenzione e spaccio di marijuana ai quali se n'è aggiunto un sesto, trovato in possesso di stupefacente.L'operazione, denominata Black Lake, condotta dalla squadra mobile di Enna, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna con la collaborazione dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Enna e Catania e del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale.Durante le indagini, gli agenti della squadra mobile, sostengono di avere accertato l'esistenza di una attività di spaccio di marijuana, gestita e condotta da alcuni, ospiti del centro di accoglienza. Gli stranieri attendevano i clienti, spesso anche minorenni, che a volte arrivavano a piedi in aperta campagna, vicino al centro di accoglienza e, dopo aver preso "l'ordinazione", consegnavano lo stupefacente, che avevano nascosto nell'area della struttura o nelle vicinanze.