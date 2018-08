PALERMO - "Sono ormai due mesi che i cittadini, ma anche i turisti che arrivano alla stazione centrale, si trovano in una città al buio, quasi a simboleggiare il degrado di Palermo. A luglio abbiamo anche incontrato l’ex presidente di AMG, Giampaolo Galante, per parlare del guasto che ha fatto sprofondare nell'oscurità la zona Oreto-Stazione, ma nulla è cambiato. Pertanto rinnoviamo l’invito al nuovo presidente, Mario Butera, affinché inserisca la risoluzione di questo problema tra le priorità di AMG. E’ intollerabile che una zona sensibile e trafficata, spesso alla ribalta per fatti spiacevoli di criminalità, rimanga al buio lasciando cittadini e turisti in balia dei delinquenti. Il MoVimento 5 Stelle continuerà a farsi portavoce dei disagi dei palermitani, sempre più abbandonati da questa amministrazione bugiarda che sui giornali racconta che tutto va bene, salvo poi essere smentita dai fatti". Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Palermo, Concetta Amella, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo.