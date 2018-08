Sul posto ci sono due blindati della polizia.

"Rocca di Papa non è la soluzione. Rimpatrio immediato". Dietro uno striscione con questa scritta una trentina di militanti di Casapound sono arrivati in corteo davanti al centro 'Mondo migliore' di Rocca di Papa, che ospita un centinaio di migranti della Diciotti. I manifestanti, che sventolano tricolori e bandiere del movimento di estrema destra, hanno bloccato il traffico in via dei Laghi per diversi minuti prima di posizionarsi al lato della strada.

(leggi qui le storie) Dall'altra parte, al di là dei blindati e di un cordone della polizia e dei carabinieri in tenuta antisommossa, c'è il sit-in dei movimenti antagonisti e antifascisti. Al centro, tra le due opposte fazioni c'è l'entrata della struttura 'Mondo migliore' protetto dai mezzi blindati. Nelle ultime ore nessuno dei migranti del centro è uscito dalla struttura. Oggi hanno incontrato i mediatori culturali e hanno raccontato le atroci storie che hanno vissuto durante la loro permanenza in Libia

ROMA - "Castelli romani antifascisti". Con questo striscione affisso davanti al muretto del Centro 'Mondo Migliore' a Rocca di Papa una trentina di persone hanno cominciato un sit in "in difesa dei migranti ospitati dalla struttura, che da ieri ospita un centinaio di migranti che erano a bordo della nave Diciotti a Catania. Alla manifestazione partecipano esponenti dell'Anpi, dei centri sociali e del mondo antagonista.