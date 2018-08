Il Comune suddiviso in tre le aree di intervento. La zona E interessa viale Alcide De Gasperi, viale Strasburgo, viale Francia, viale San Lorenzo, via Lanza di Scalea, via Luigi Einaudi, viale Sandro Pertini, viale Venere, viale Margherita di Savoia, viale Regina Elena, via Torre di Mondello; area di parcheggio Mongibello, via Mondello, via Palinuro, piazzale Edoardo Caracciolo, viale Galatea, via Mattei.

La zona F riguarda via Lincoln, Foro Umberto I, via Cala, via Francesco Crispi, via Piano dell'Ucciardone, piazza Antonino Caponnetto. La zona G va invece da via Giuseppe Lanza di Scalea a piazza Simon Bolivar, viale Rosario Nicoletti e coinvolge anche via del Cedro e via Palazzotto.

Tratta “E”: - Linea 6/2 - prolungamento della linea 1 esistente per circa 20 chilometri (andata/ritorno), da viale Croce Rossa a Mondello. Tratta Linea Croce Rossa, viale Strasburgo, bretella sino a parcheggio Francia, via Lanza di Scalea, viale dell'Olimpo, via Mattei sino al parcheggio Galatea;

Tratta “F”: - Linea 5/2 - prolungamento della linea 1 esistente per circa 9 chilometri (andata/ritorno), da via Duca della Verdura alla stazione centrale. Tratta linea via Duca della Verdura (angolo via Libertà), via Francesco Crispi, Foro Umberto I, via Lincoln, via Balsamo.

Tratta “G”: - Linea 6/3 - prolungamento della linea 1 esistente per circa 5 chilometri (andata/ritorno), fino a Sferracavallo.

al fine di effettuare i rilievi georadar e le indagini geognostiche e geofisiche per l’individuazione plano-altimetrica dei sottoservizi interrati come condotte idriche, fognarie e del gas e per la ricerca di eventuali strutture murarie archeologiche sepolte, è stata emessa apposita ordinanza di limitazione della circolazione lungo le tre tratte interessate che spaziano dal centro a Tommaso Natale, dalla zona di via De Gasperi a via Lanza di Scalea.Ogni intervento dovrebbe essere completato in un paio di giorni in cui nell’area del cantiere si prevede la chiusura alle auto di una porzione di carreggiata o marciapiede in cui verranno posizionati i macchinari necessari alle indagini. Nelle vie interessate sarà in vigore il divieto di sosta.