PALERMO - "Ho deciso di aderire e promuovere la petizione 'Salviamo la Sicilia' lanciata dal movimento Siciliani Liberi". Lo ha detto, che ha annunciato "allo stesso tempo una iniziativa parlamentare" in questa direzione. "In un momento in cui l'Italia sembra avviata a vivere una 'tempesta perfetta' dal punto di vista politico sento forte la necessità e la volontà, come sempre ho fatto, di difendere lo Statuto e l'Autonomia della Regione Siciliana", dice."Il rafforzamento e l'ammodernamento del Patto autonomistico sono essenziali per dare certezze e risposte a tutti i siciliani, soprattutto ai bisogni delle fasce deboli dell'isola che stanno aumentando drammaticamente. Più risorse autonome e maggiore autonomia nella loro gestione vorranno dire più investimenti su infrastrutture e lavoro vero e non precario. A quest'isola - conclude la parlamentare - servono investimenti che lo Stato lesina e l'Europa condiziona ai suoi programmi e non alle nostre priorità. Per questo, mi farò promotrice di un preciso e dettagliato disegno di legge alla ripresa dei lavori. Uno strumento che permetta di salvare la Sicilia dal caos istituzionale in cui sembra stia facendo precipitare il Paese".