dai carabinieri della compagnia ed in particolare dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile in collaborazione con i militari della stazione di Petralia Soprana, hanno confermato che, da giugno ad agosto la vittima veniva minacciata.

sasperata dalla situazione che stava vivendo, diventata intollerabile a causa delle sempre più pressanti richieste di denaro ricevute da Bellanca, ha così deciso di raccontare tutto. Quella che era inizialmente la richiesta di un piccolo prestito è diventata in breve tempo un'ossessione, al punto che la donna era stata costretta ad effettuare

77 vaglia postali per un totale di 23.910 euro e ad effettuare in favore del 33enne, ventidue ricariche Postepay, per 2.736,00 euro. Quando la donna si è rifiutata di continuare a sborsare il denaro, le minacce sarebebro diventate più frequenti. Bellanca è quindi stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Termini Imerese.

. E' finito in manette un 33enne, Fabio Bellanca, rintracciato dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana, nel Palermitano, dopo la denuncia di una donna di 57 anni. La sua vita, come ha raccontato ai militari, si era trasformata in un inferno: l'uomo l'avrebbe infatti costretta a versare più volte sul suo conto del denaro, anche tramite ricariche Postepay.Le indagini condotte