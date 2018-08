Non poteva concludersi in modo migliore questa quarta edizione del Villaggio letterario, dedicato quest’anno al grande campione mondiale di apnea Enzo Maiorca, che dal 1° giugno ha visto nell’isola del Tirreno oltre 140 eventi con tantissimi ospiti.

Protagonista assoluto di questo incontro del 30 agosto sarà il mare, a cui Tusa da soprintendente del mare, ma ancor prima da studioso e appassionato, ha dedicato tutta la propria vita. Un mare da scoprire, non soltanto quale luogo per momenti di relax, ma soprattutto come grande serbatoio di energia e fonte di vita, scommessa fondamentale per un turismo che guardi alla natura e alla sua salvaguardia come grande occasione culturale.

Natura e cultura, dunque, anche grazie al mare divengono binomio inscindibile, ancor di più a Ustica, dove l’acqua cristallina e la magia dei suoi fondali diventano un biglietto da visita unico.

USTICA (PALERMO) - “Il mare tra natura e cultura” è il titolo dell’incontro che si svolgerà giovedì 30 agosto, alle 21,30 a Punta Spalmatore, nell’ambito di Ustica Villaggio letterario. Una conversazione con l’assessore regionale ai Beni e all’Identità siciliana Sebastiano Tusa. A moderare sarà il professor Franco Foresta Martin. Interviene il professore Massimo Capulli. Partecipano la direttrice del Polo Museale di Arte Moderna e Contemporanea dott.ssa Valeria Li Vigni, l’architetto Anna Russolillo, la scrittrice Lucia Vincenti, entrambe ideatrici della Kermesse Ustica Villaggio Letterario, Associazioni Villaggio Letterario e Lunaria Onlus A2, e l’architetto Alessandra De Caro (Soprintendenza del mare). Ingresso libero.