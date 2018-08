PALERMO - Incidente stradale sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo poco prima dell'aeroporto Falcone Borsellino. Lo scontro è stato provocato dalle auto parcheggiate in corsia d'emergenza, in attesa dei voli in arrivo, per evitare di pagare il parcheggio o di incappare nel divieto di sosta in vigore nello scalo. L'incidente ha coinvolto tre auto (una Fiat Punto, una Hyundai I20 e una Mercedes) e compromesso l'arrivo in aeroporto di passeggeri in partenza. Gli agenti della Polstrada hanno compiuto i rilievi e gli uomini dell'Anas sono intervenuti per per gestire il traffico e ripulire l'asfalto dai detriti delle vetture e da olio e benzina versati sulle corsie."Lo segnaliamo da tempo e anche questa volta lo segnaleremo alle forze dell'ordine: è pericoloso e incivile parcheggiare le auto in corsia d'emergenza nella bretella autostradale, invece di parcheggiare nelle aree autorizzate - dice la Gesap, società che gestisce lo scalo di Punta Raisi - Si tratta di un rischio altissimo per quanti si recano in aeroporto. Questa abitudine deve finire anche sulle rampe che immettono nell'area dello scalo, dove vigilerà la polizia municipale di Cinisi". (ANSA).