Ed è una constatazione che reca una domanda scomoda: siamo stati degni di Libero Grassi e di Pina, la donna che portò avanti la sua buona battaglia?

Siamo stati degni di quella limpidezza, di quel valore, di quell'alienazione al sudicio compromesso che, da noi, ha il nome rassicurante del quieto vivere?

Abbiamo seminato trasparenza? Siamo capaci di dire no, quando è difficile? Votiamo secondo coscienza o per convenienza? Siamo tutti 'figli di Libero', o ci limitiamo alla triste cerimonia degli anniversari, con il presenzialismo di rito e un pizzico di fastidio?

riverso in una pozza rossa. Uno scatto terribile, che non pubblichiamo, ma che riassume una semplice e tragica verità: il sangue è il prezzo che gli uomini coraggiosi, spesso, pagano per via della loro solitudine.: a Palermo, la folla che, talvolta, accompagna l'eroe morto ammazzato, era parvenza di poche anime quando l'eroe, in vita, combatteva le guerre di tutti., cosa facciamo, cosa abbiamo fatto per essere all'altezza del suo esempio?La risposta potrebbe risultare sorprendente, ma è più che mai necessaria.