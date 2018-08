PALERMO - A Palermo dalle 8 alle 9.30 il servizio carro attrezzi della polizia municipale, gestito con mezzi dell'Amat (l'azienda di trasporto pubblico partecipata dal Comune) è di fatto sospeso perché il lavoro degli autisti comincia 90 minuti dopo quello dei vigili urbani, e così in quella fascia oraria i camion rimangono parcheggiati in via Dogali, sede della Polizia municipale. Del disservizio si è accorto il comandante di vigili, Gabriele Marchese: "Ho chiesto come mai i mezzi non fossero in giro per rimuovere le vetture e rispondere alle richieste dei cittadini; mi è stato risposto che gli orari tra vigili e autisti non coincidono. Ho chiamato il presidente dell'Amat e sono certo che si potrà trovare un'intesa tra due strutture del Comune". (ANSA).