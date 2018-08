Momenti di paura nel primo pomeriggio in piazzale John Lennon, ex piazzale Giotto, dove un palermitano ha cercato di difendersi, avendo però la peggio.. La vittima ha lanciato l'allarme alla polizia e al 118, agli agenti arrivati sul posto ha raccontato di essere stato picchiato da due giovani che sarebbero scappati a bordo di uno scooter.. Le indagini per rintracciare i malviventi sono in corso, al vaglio le immagini delle telecamere della zona.