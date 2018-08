La scuola garantirà il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019, per tutte le classi che avranno il numero minimo di almeno dieci iscritti.

PALERMO - La scuola “Santissimo Redentore” dell’Istituto del Sacro Cuore di Gesù di Ragusa rimarrà aperta e per scongiurare la crisi è stata istituita una fondazione e saranno presto avviati i procedimenti amministrativi per ottenere dalla Regione gli accreditamenti necessari.La buona notizia arriva dopo che nei giorni scorsi era stata ventilata la possibilità di una chiusura dell'Istituto paritario di suore, tra le preoccupazioni dei genitori degli alunni che frequentano le classi delle scuole elementari, la scuola dell’infanzia e la scuola materna.Per scongiurare la chiusura dell'istituto è stata istituita una fondazione, intestata a "Maria Schininà", fondatrice dell’ordine delle suore, e la creazione di un gruppo di lavoro, a cui partecipano anche professionisti della formazione e rappresentanti dei genitori, per riscrivere e allargare l’offerta formativa della scuola.Riesce così a salvarsi un istituto che per anni ha formato centinaia di ragusani e che rischiava di andare perduto.