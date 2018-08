- Dai furti di pannelli di rame sul tetto degli edifici di via Ferruzza al furto di unità esterne di condizionamento. Questo il risultato dell’ultimo, nei pressi di Leroy Merlin.Presumibilmente nel corso dello scorso fine settimana, quando gli uffici sono rimasti chiusi, ignoti hanno rubato nella notte 8 unità esterne dei condizionatori d’aria, lasciando di fatto senza impianto di condizionamento dell’aria gli uffici della sede di Palermo, che comprende l’ufficio periferico di Palermo e la sede legale dell’IRSAP. L’Ente ha sporto regolare denuncia al commissariato di polizia di Brancaccio., prima con il furto di pannelli di rame dai tetti, con conseguenti infiltrazioni di acqua all'interno dopo le piogge abbondanti e adesso con il furto dei condizionatori d'aria - precisa-. Chiediamo un intervento concreto da parte delle istituzioni preposte e della Regione siciliana, che sta acquisendo la proprietà dell’immobile di via Ferruzza - trasferito per legge al patrimonio regionale grazie alla norma contenuta all’interno dell’ultima Finanziaria regionale - perché possa predisporre una vigilanza notturna e nel fine settimana, anche a carico del servizio forestale, tenuto conto che le forze dell’ordine locali, malgrado loro, non possono assolvere interamente a questa funzione. La situazione è divenuta insostenibile, di fatto la vigilanza si rende necessaria per la mole di furti che in questi mesi hanno interessato l’area – nonostante le ripetute denunce e i controlli mirati - questo anche e soprattutto per garantire l’incolumità dei dipendenti e per la conservazione del bene, di cui in queste settimane sono in corso le pratiche per compiere l’effettivo trasferimento”.