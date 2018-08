PALERMO - “Il buon Dio ha voluto che venissi qui a Palermo, nel quartiere Brancaccio”. Così ha esordito, aprendo l'incontro organizzato nella chiesa della missione "Speranza e Carità". Oggi, all'interno del complesso gestito da frate Biagio Conte, uno spazio dedicato alla religiosa che lavora a contatto con i bambini palermitani, "una nera per i bianchi".Al suo arrivo nel capoluogo siciliano, è entrata a far parte del Centro Padre Nostro fondato da Padre Pino Puglisi, “la casa che accoglie tutti, senza guardare il colore della pelle, la lingua, la religione. Porte aperte a chiunque bussi”. Nella comunità voluta dal sacerdote ucciso dalla mafia,Prima di diventare suora, infatti, nel suo paese, si era diplomata in inglese, per poi seguire la vocazione religiosa. "All'inizio - racconta - i bambini mi prendevano scherzosamente in giro, mi mentivano sui loro nomi, ma oggi mi voglio tanto bene. Li aiuto perché senza studio non si va da nessuna parte. Voglio che i ragazzi capiscano le cose, nessuno deve restare indietro".: sorride, scherza sulla sua età ("non si dice"), fa battute con tutti e abbraccia perfino i giornalisti, ma all'incontro con frate Biagio quasi si commuove: "Non ci conoscevamo - dice la suora - e siamo pronti a lavorare insieme per l'arrivo di Papa Francesco. Lui verrà qui a confermarci nella fede".Prima di parlare di famiglia, di relazioni interpersonali, della mancanza di comunicazione nella società di oggi, la suora ha voluto dire la sua sul fenomeno migratorio: “Io ho studiato cosa sta succedendo. C’è un grande business dietro le partenze dall’Africa. In tanti hanno venduto tutti i propri averi per comprare il biglietto del viaggio della speranza. Sono pieni di aspettative e tutto questo è molto triste".Infine, la religiosa non manca di ringraziare Palermo per l'accoglienza ricevuta, lasciandosi andare anche a qualche curioso aneddoto: "Qui tutti mi fanno sentire speciale, dai bambini ai commercianti. Quando vado a comprare la pizza, ad esempio, ormai mi conoscono e mentre aspetto il mio turno mi fanno assaggiare tante cose buone. Va a finire che arrivo a casa già sazia ma contenta di vivere in una città come questa".