“È stato il primo incontro istituzionale a pochi giorni dall’insediamento e abbiamo trovato una persona preparata e disponibile all'ascolto – dice Caracausi - La commissione ha focalizzato l’attenzione su numerosi temi tra cui l’illuminazione pubblica, la metanizzazione e la gestione dei semafori in città, soffermandoci sulla situazione di molte zone di Palermo, specie in periferia, ormai al buio, come il quartiere Oreto. Butera ha annunciato l’attivazione del nuovo impianto entro metà settembre, visto che attualmente è in fase di completamento. Abbiamo inoltre manifestato disponibilità a dialogare per migliorare il contratto di servizio, nell’interesse dei cittadini”.

“Il quartiere Oreto è al buio in seguito all’incendio di una cabina – dice il consigliere Mov139-Idv della Terza circoscrizione, Giuseppe Quartararo – Ci siamo attivati con Amg e con il Comune ed Enel ci ha rassicurati che entro venerdì verrà installato il nuovo contatore, che poi Amg prenderà in carico in sette giorni. Speriamo che entro il 10 settembre l’impianto sia a regime, vigileremo su questo”.

PALERMO - La Terza commissione del consiglio comunale di Palermo, presieduta da Paolo Caracausi (Mov 139 in quota Idv), ha ricevuto il neo amministratore unico dell’Amg Mario Butera.