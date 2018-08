COMISO (RAGUSA) - "Esprimo forte preoccupazione per la critica situazione finanziaria dell'aeroporto di Comiso e ho chiesto agli uffici Enac di verificare con urgenza la sussistenza dei requisiti di sicurezza per mantenere aperto l'aeroporto in assenza di una forte ricapitalizzazione della società che gestisce l'aeroporto di proprietà del comune di Comiso e di un socio fallito". Lo ha detto Vito Riggio, presidente dell'ente nazionale Enac, dopo che ieri è stato annunciato che il bando per l'affitto della gestione dell'aeroporto di Comiso non si farà. Il Cda della Soaco, società di gestione del 'Pio La Torre', ha deciso di rinunciare a quest'ipotesi perché la convenzione tra il comune di Comiso e la Soaco che affida per 40 anni la struttura aeroportuale non contempla la possibilità di affidare l'intera gestione a terzi, ma soltanto singoli servizi.Un pool di esperti è al lavoro per individuare soluzioni alternative al bando, che garantiscano comunque l'operatività dell'aeroporto.