PALERMO - “Accogliamo con favore le dichiarazioni dei due Amministratori Unici di Rap e di Amat: adesso il Comune accompagni l’equilibrio economico-finanziario delle aziende e metta mano alla rivisitazione dei Contratti di Servizio, mantenendo così gli impegni assunti ai tavoli sindacali”. Lo dice in una nota la Fit Cisl guidata dal segretario generale aggiunto Dionisio Giordano e dal segretario regionale Mimmo Perrone, in riferimento alle dichiarazioni di Giuseppe Norata e Michele Cimino in commissione Bilancio di Sala delle Lapidi, che hanno chiesto di trattare sui disallineamenti e di avere maggiori risorse.“Le dichiarazioni dei due amministratori certificano che le richieste fatte dalle organizzazioni sindacali delle due aziende, nei mesi precedenti, erano corrette sia con riferimento alla impossibilità di stralciare i crediti delle società, sia con l’esigenza di contestualizzare i contratti di servizio di due aziende fondamentali per la pulizia ed il trasporto pubblico in città – dicono Giordano e Perrone - Nel corso del 2017 si sono susseguiti diversi incontri sindacali con l’Amministrazione Comunale e le Aziende e gli impegni assunti dalle parti andavano nella direzione di trovare, attraverso modalità transattive, le discrasie contabili tra aziende e socio unico con la rivisitazione dei contratti di servizio, il miglioramento dei servizi alla collettività, includendo i costi del T,b e della discarica per ciò che riguarda l’azienda di piazzetta Cairoli, e il costo della linea tram per quanto concerne l’azienda di via Roccazzo. Nei mesi precedenti avevamo condiviso con l’Amministrazione Comunale che equilibrio economico-finanziario delle aziende e rivisitazione dei relativi contratti di servizio erano la ricetta per efficientare i servizi di igiene ambientale e di trasporto pubblico locale in città, consentendo il rilancio delle due aziende pubbliche attraverso piani industriali fondati su investimenti, infrastrutturazione ed incremento di personale”.Giordano e Perrone concludono: “Gli impegni assunti non si sono ancora concretizzati, l’auspicio è che le dichiarazioni dei due nuovi Amministratori spingano finalmente l’Amministrazione attiva e il Consiglio Comunale a dare serenità ai lavoratori delle due aziende e a valutare che l’efficienza e la qualità dei servizi scaturiscono anche dalla disponibilità della necessaria forza lavoro”.