PALERMO - "L'Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri, ha concordato con la Presidenza del Consiglio comunale la propria presenza alla prima seduta utile alla quale potranno partecipare i funzionari e i tecnici che seguono le diverse vicende oggetto del previsto dibattito". Questa la replica dell'amministrazione alle accuse di M5s,Lega e Ferrandelli. "Per la concomitanza della ferie estive di alcuni tra detti dipendenti comunali, la cui presenza è ritenuta necessaria per fornire informazioni e aggiornamenti tecnici. Ciò sarà possibile dal 3 settembre in poi".