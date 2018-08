PALERMO - "No ad Ardizzone al Cga". A dirlo è il parlamentare regionale dell'Udc,, leader del Movimento CambiAmo la Sicilia. Il nome dell'ex presidente dell'Ars,, sarebbe tra i papabili per uno dei due posti al Consiglio di giustizia amministrativa che spettano alla Giunta regionale. Il presidente della Regioneper la sezione consultiva, avrebbe pensato proprio al predecessore di Miccichè a Sala d'Ercole, ma l'attuale presidente dell'Ars si sarebbe messo di traverso, puntando piuttosto sul nome diavvocato vicino a Forza Italia. Le nomine sarebbero dovute arrivare già nell'ultima riunione di giunta, ma le frizioni con il più grande partito di maggioranza ha bloccato tutto."L'operato di Ardizzone nelle vesti di presidente dell'Ars durante la passata legislatura - dice Figuccia - non lascia presagire prospettive e garanzie sulla sua capacità di rimanere super partes. Non sempre i titoli sono espressione di certezze circa la maturità nel ricoprire ruoli importanti".E ricorda un caso: "Sono appena trascorsi due anni da quando, in occasione del convegno Universo Carceri che io stesso volli fortemente per fare il punto sulla condizione degli istituti penitenziari siciliani, lo stesso ex presidente dell'Assemblea negò la possibilità che l'incontro si realizzasse nella Sala Gialla a causa della presenza tra i relatori di, presente per portare una testimonianza concreta di ex detenuto. Occasione nella quale peraltro era presente il garante regionale dei diritti dei detenuti, espressione di contro, di una reale imparzialità. Un fatto raccapricciante che produsse lo sconcerto nazionale". "E allora oggi - conclude - a distanza di due anni, mi chiedo cosa possa spingere il presidente della Regione ad optare per una tale designazione quando abbiamo visto così poca imparzialità".