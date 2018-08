La società partecipata del comune di Palermo, che nel capoluogo siciliano gestisce autobus e tram, è infatti a corto di personale specializzato e bussa alle porte di Palazzo delle Aquile per indire selezioni pubbliche che rimpolpino il suo organico.ha imposto enormi sacrifici, chiedendo di stralciare 30 milioni di euro, ma è proprio sul destino della partecipata che si gioca una partita tutta interna al Comune.da rivedere e a tutte e due il Professore ha chiesto sacrifici. Ma sia Rap che Amat hanno due nuove guide: Giuseppe Norata e Michele Cimino. Se il primo è stato ascoltato martedì dalla commissione Bilancio di Sala delle Lapidi, dalla cui seduta è uscita la richiesta di un adeguamento degli introiti Tari, il secondo è stato ricevuto ieri negli uffici di via Roma.rilanciare l’azienda, garantendo più soldi e avviando una trattativa sui disallineamenti, oppure tirare dritti sulla strada finora intrapresa di lacrime e sangue. “Da settembre dobbiamo ridisegnare una nuova fase dei rapporti tra Amat e l’amministrazione – ha detto Cimino in commissione – O rilanciamo la società oppure, se si pensa a un ridimensionamento, io non sono adatto al ruolo”.per discutere del futuro di Amat. In ballo, infatti, non ci sono solo i disallineamenti, che sono già di per sé un macigno. Su questo punto, la società si fa forte di un parere di uno studio legale romano che è in aperto contrasto col parere pro veritate dell’Avvocatura comunale: una querelle che potrebbe finire in Tribunale, se non si arrivasse a un accordo. Perfino la Corte dei Conti, nella sua ultima sentenza sui bilanci del capoluogo, ha detto che eventuali azioni unilaterali sarebbero rischiose. C’è poi la questione delle nuove linee del tram su cui vanno avanti i rilievi dei progettisti, che dovrebbe gestire Amat che però già fa fatica con quelle attuali; gli autisti sono pochi; la società si ritrova senza un ufficio stampa, ma anche senza un ufficio legale che eviti di ricorrere puntualmente all’esterno; il contenzioso sui tributi col Comune vale 92 milioni, a fronte di un fondo rischi di appena 4,7.“Il Comune è l’Amat e l’Amat è il Comune – ha precisato il neo amministratore unico – Apprezzo il lavoro di chi mi ha preceduto, ho trovato grande disponibilità tra i consiglieri comunali, non voglio essere l’uomo della guerra ma bisogna rivedere il contratto di servizio. Nell’ambito di un ragionamento complessivo col Comune, bisognerà trovare una soluzione politica che colmi il divario tra le due posizioni”. Insomma bisogna discutere di tutto, anche dei disallineamenti che per il sindaco sembrano invece essere un punto irrinunciabile.– punta però il dito Ugo Forello, capogruppo del Movimento Cinque Stelle - Infatti l'Amat non è intenzionata a rinunciare a 26 milioni di euro che il Comune ha stralciato dai residui passivi. Inoltre Cimino ha espresso le sue preoccupazioni con riferimento alla gestione del tram, non sostenibile dal punto di vista economico. Bisogna trovare delle soluzioni in modo celere e immediato, ma l'amministrazione pare essere ancora in vacanza”.e non può essere abbandonato. Siamo soddisfatti del rinnovo del parco mezzi di Amat e dei rilievi per le nuove linee del tram, che dimostrano come si proceda spediti, ma bisogna intervenire anche sul gommato implementando le corse in periferia. Per farlo servono forze fresche, almeno 50 nuovi autisti che non si possono reclutare con contratti interinali”.che se ne esca insieme con visione politica - commenta Fabrizio Ferrandelli - Lo attendiamo alla prova dei fatti sul nuovo piano industriale e il bilancio 2017. Gli ho chiesto un confronto sui crediti, anche a seguito della relazione della Corte dei Conti, e di mettere in discussione le nuove linee del tram che non possiamo permetterci. Vedremo nelle prossime settimane. Una cosa è certa: la guerra alle ambiguità per cui gli abbiamo richiesto bandi, gare ed evidenze pubbliche per assunzioni e contratti".le nuove assunzioni e su un confronto serrato con l’amministrazione in cui giocherà un ruolo decisivo il consiglio comunale – dice Dario Chinnici, capogruppo del Pd – In questo, Cimino potrà contare sul sostegno del consiglio comunale: in gioco non c’è solo un’azienda, ma tutto il trasporto pubblico locale di Palermo. Il governo nazionale e quello regionale però dovranno fare la propria parte, mettendo da parte i proclami e stanziando le somme necessarie”.la stagione dei concorsi pubblici. Il Decreto Dignità ha infatti ridotto gli spazi di manovra sugli interinali (ad oggi un centinaio), anche se il nuovo amministratore di Amat ha detto a chiare lettere di voler proprio chiudere questa stagione: “Il lavoro interinale deve essere un’eccezione, vi si può ricorrere per la visita del Papa o per il 4 settembre, in occasione dei festeggiamenti di Santa Rosalia, non per l’ordinaria amministrazione”. Da qui l’idea di nuovi concorsi pubblici, che guardino anche alle risorse interne: si inizierebbe con almeno 50 autisti, anche se potrebbero servirne di più, per poi continuare con verificatori, giornalisti e avvocati. Forze fresche che sarebbero il segnale di un’azienda in ripresa, conti permettendo.